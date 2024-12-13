افتتاح مسجد بقرية الدرافيل مركز الستاموني في الدقهلية

افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة مسجد عبد المنعم سرور بقرية الدرافيل، مركز الستاموني التابع لإدارة أوقاف بلقاس، بمعرفة مدير الإدارة وبعض المفتشين.

وأدى الخطبة نيابة عن صاحب الفضيلة وكيل الوزارة فضيلة مدير الإدارة.

ففي مديرية أوقاف الدقهلية وفي إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد تحت رعاية الوزير الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

في هذا السياق، حددت وزارة الأوقاف المصرية، موضوع خطبة اليوم الجمعة ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م بعنوان: "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد بأهمية صناعة العقل الواعي المفكر المبدع.



افتتاح المسجد

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