انطلاق قافلة الواعظات بقرية شها في الدقهلية

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قافلة الواعظات بالدقهلية
قافلة الواعظات بالدقهلية

 انطلقت قافلة الواعظات لقرية شها مركز محلة دمنة في محافظة الدقهلية، حيث تم عقد مقرأة لهن، وتم التوزيع على المساجد لأداء درس عن حسن العشرة وعوامل بقائها.

 

وكانت شهدت المساجد اليوم الجمعة، تسيير قافلة دعوية كبرى للواعظات تحت عنوان: "منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح".

 

واستهدفت القافلة تسليط الضوء على معايير اختيار الزوجة / الزوج في ضوء القيم الإسلامية، وسط إقبال كبير من الأهالي وحفاوة بحضور الواعظات.

تأتي هذه القافلة ضمن خطة وزارة الأوقاف في خلال شهر نوفمبر، بغية تأكيد أهمية الترابط الأسري في المجتمع، والتحذير من خطورة التفكك الأسري.

 

بقافلة دعوية كبرى، واعظات الأوقاف ينشرن قيم الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة

وركزت الواعظات في دروسهن على معايير الاختيار الصحيح للزوجين، مشيرات إلى أن الإسلام أباح للخاطب والمخطوبة التعرف على بعضهما في حدود الشرع وبحضور الأسرة لضمان تولد مشاعر الألفة والمودة بينهما.

وأكدت الواعظات أن الإسلام يدعو الشباب المقبل على الزواج إلى التروي في اختيار زوجة / زوج المستقبل، وعدم الاعتماد على الميل العاطفي فقط، بل الاطمئنان إلى الجوانب الأخلاقية والعقلية والاستعداد لتحمل مسئوليات الأسرة، وأوضحن أن الأسرة التي تبنى على حسن الاختيار والقيم الأخلاقية قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز المشكلات.

 

 

التفكك الأسري الزوجة الصالحة اليوم الجمعة المقبل على الزواج محافظة الدقهلية مواجهة التحديات

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