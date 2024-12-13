مدرب ريال مدريد يدعم جوارديولا ويتغنى بـ تشواميني ويكشف موقف كيليان مبابي

الفجر الرياضي
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في المؤتمر التقديمي لمباراة فريقه أمام رايو فابيكانو، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الليجا الإسبانية، لموسم 2024 - 2025.

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وتقام المباراة على أرضية ملعب فابيكاس، غدًا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، قائلًا: "مباراة الغد ستكون صعبة، رايو فريق صعب دائمًا، لقد تعافي اللاعبون بشكل جيد".

وأكد مدرب ريال مدريد جاهزية لاعبه الفرنسي كامافينجا، لمواجهة رايو، قائلًا: "بخير وسيتواجد في المواجهة غدًا".

وعن إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، أجاب أنشيلوتي: "لن يشارك غدًا، لكنه سيسافر للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال.  سنرى ما إذا كان سيلعب".

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وبسؤاله عن موعد عودة مدافعه النمساوي آلابا: قال " ديفيد قريب من العودة، نحن متحمسون".

وتغنى كارلو أنشيلوتي بالمستوى الذي يقدمه أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق، خلال الآونة الأخيرة، قائلًا "أولًا وقبل كل شيء أنا ممتن حقًا، لأنه يلعب خارج مركزه ويقوم بذلك بشكل جيد للغاية، فزنا معه على جيرونا وأتالانتا وهذه ليست صدفة".

ودعم أنشيلوتي الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، قائلا "النتائج الأخيرة لا تغير شيئًا، في بعض الأحيان لا تسير الأمور بالنسبة لك، بيب لا يزال واحدًا من الأفضل، لقد سجل حقبة هناك".

ويحتل النادي الملكي وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 36 نقطة، من 16 مباراة، بفارق تقطتين عن غريمه التقليدي وصاحب المركز الأول فريق برشلونة، والذي يمتلك في رصيده 38 نقطة، من 17 مباراة.

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