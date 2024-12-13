تعليق أشرف عبد الباقي عن نجاح تجربة ابنته زينة الإخراجية في فيلم "مين يصدق"

تعليق أشرف عبد الباقي عن نجاح تجربة ابنته زينة الإخراجية في فيلم "مين يصدق"

الفجر الفني
الفنان أشرف عبد الباقي
الفنان أشرف عبد الباقي

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته وفخره الكبيرين بنجاح تجربة ابنته زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية الأولى في فيلمها القصير “مين يصدق”، الذي حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد.


حيث قال أشرف عبد الباقي خلال حديثه في برنامج "معكم منى الشاذلي": "إنها نجحت ده إحساس كأني بجوز بنتي، النجاح ده في حد ذاته شيئ جميل".

 

فيلم “مين يصدق” يتناول قضايا اجتماعية من منظور شبابي مبتكر، وشارك فيه مجموعة من الفنانين الشباب، حيث استطاعت زينة تقديم قصة مؤثرة بتقنيات إخراجية حديثة، مما جعل الفيلم يبرز في عدد من المهرجانات الفنية.

 

قصة فيلم "مين يصدق"

 

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"
 


فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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تعليق أشرف عبد الباقي عن نجاح تجربة ابنته زينة الإخراجية في فيلم "مين يصدق"

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