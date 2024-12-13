موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يُعقد في الخامسة مساء غدًا السبت باستاد الجيش ببرج العرب المؤتمر الصحفي لأحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية 

وتقرر تواجد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المواجهة المرتقبة.

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وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي بعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري وكريم العراقي قائد الفريق البورسعيدي في الخامسة والنصف مساء الغد.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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