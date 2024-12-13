حصاد 2024.. زراعة 80 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية حتى 2029

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زراعة 100 مليون شجرة
زراعة 100 مليون شجرة

أطلقت مصر خطوات متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة بحلول عام 2029، في إطار جهود مواجهة تغير المناخ وتعزيز الغطاء النباتي.

وشهد عام 2024 إنجازات ملموسة في هذا السياق، حيث تم زراعة ملايين الأشجار في مختلف المحافظات.

تحقيق تقدم ملحوظ

حققت المبادرة تقدمًا كبيرًا في زراعة الأشجار على الطرق السريعة، المحاور الرئيسية، والمناطق السكنية، وركزت الجهود على تنسيق الحدائق العامة واستغلال المساحات غير المستغلة لزيادة المساحات الخضراء.

وتمت زراعة الأشجار المثمرة والنباتات التي تعزز جودة الهواء وتحد من التلوث.

دعم التنمية البيئية

دعمت الحكومة تنفيذ هذه المبادرة من خلال تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة، وأكد المسؤولون أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقليل انبعاثات الكربون، وتنظيم درجات الحرارة، وتعزيز التنوع البيولوجي.

إشراك المجتمع المحلي

شجعت المبادرة المواطنين على المشاركة في زراعة الأشجار ورعايتها، ما يعكس أهمية دور المجتمع في تحقيق الاستدامة البيئية، وتم إطلاق حملات توعوية لتعريف الجمهور بفوائد التشجير ودوره في حماية البيئة.

أهداف مستقبلية

تسعى المبادرة إلى زراعة 10 ملايين شجرة سنويًا حتى عام 2029، مع التركيز على الأشجار ذات الفائدة البيئية والاقتصادية.

ويجري حاليًا تطوير خطط لضمان استدامة هذه الجهود، بما في ذلك إنشاء شبكات ري حديثة ومتابعة دائمة للأشجار المزروعة.

مبادرة 100 مليون شجرة

تسعى مصر إلى تحقيق تحول بيئي كبير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة يعزز من الحفاظ على البيئة ويُسهم في مكافحة التغيرات المناخية.

تستهدف هذه المبادرة زراعة الأشجار في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الصحراوية والمناطق الحضرية، من أجل تحسين جودة الهواء وزيادة المساحات الخضراء. يشمل المشروع زراعة أنواع متعددة من الأشجار التي تتناسب مع المناخ المحلي، ويعتمد على تقنيات ري حديثة لضمان استدامتها.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في تحسين البيئة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما أن المبادرة تعمل على تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من تلوث بيئي شديد.

 

تأثير المبادرة

تُعد المبادرة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تعزز جهود مكافحة التصحر وتحسين جودة الحياة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق بيئة أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة.

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