وزارة الداخلية تُطلق مبادرات لدعم المرأة ومناهضة العنف في حملة الـ16 يوما

حرصت وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين وخاصةً المرأة ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وتفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد أطلقت وزارة الداخلية عدد من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات فى تلك المناسبة.

فقد نظمت الوزارة عدد من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات فى تلك المناسبة، وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية.

بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

كما إضطلعت مديريات الأمن بتنظيم إحتفالات بمقار أندية الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة، حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.