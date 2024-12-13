دي بروين يحكي عن عائلته التي تخلت عنه.. تفاصيل نارية

كشف دي بروين نجم منتخب بلجيكا وفريق مانشستر سيتي عن تفاصيل نارية وصادمة تخص بداية مسيرته في كرة القدم، والمشاكل التي واجهته وعائلته التي تخلت عنه.

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر 2024.

كان مانشستر سيتي قد خسر امام يوفنتوس في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما فلاهوفيتش وماكيني.

دي بروين يحكي تفاصيل صادمة

قال كيفين دي بروين:

"إنتقلت لأكاديمية جينيك في سن 14 وبعدها بسنة حصلت على عائلة أعيش لديها بمقابل مادي يدفعه النادي، ولكن بعد فترة قصيرة تخلوا عني.. ركلت كرة في الحائط لساعات، لم أستطع تصديق أنهم تخلوا عني لأنني كنت خجولًا وصامتًا.. حينها أخبرت نفسي أن كل شيء سيكون على ما يرام وأنني لن أفشل أبدًا مهما حدث "

تعادل مانشستر سيتي في المباراة الماضية بالدوري الانجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدفين امام كريستال بالاس، جعلته يتراجع في المركز الخامس من ترتيب الجدول.