الزمالك يختتم تدريباته غدًا السبت استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك والمصري البورسعيدي
الزمالك والمصري البورسعيدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في الرابعة مساء غدًا السبت  على ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم تدريباته غدًا السبت استعدادا لمواجهة المصري

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية

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تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

وفي سياق متصل سيخوض فريق المصري تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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