10 نصائح للطلاب وأولياء الأمور

«إزاي تستعد لامتحانات نصف العام دون قلق؟».. روشتة نفسية

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امتحانات الفصل الدراسي الأول - أرشيفية

امتحانات نصف العام أو امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025 تطرق أبواب المنازل المصرية خلال الأسابيع المقبلة وسط حالة من القلق سواء بين الطلاب أو أولياء الأمور.

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025، كما يخضع طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى لتقييمات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الفترة 16 يناير 2025 حتى 23 يناير كتقییم نهائي.

ومع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025 بدأ البعض يشعر بالقلق سواء كان الطلاب أو أولياء الأمور، لذلك طرح الجميع سؤال «كيف نستعد لامتحان نصف العام دون قلق»؟.

 

كيف نستعد لامتحان نصف العام دون قلق؟

وللإجابة عن ذلك السؤال، قالت مروة فتحي، استشاري الإرشاد النفسي والأسري وتعديل السلوك، إن على الطلاب المذاكرة والاجتهاد وتنظيم وقته بشكل جيد مما يؤدي إلى عدم شعوره بالقلق تجاه الاختبارت.

مروة فتحي استشاري الإرشاد النفسي والأسري وتعديل السلوك

وعن النصائح التي يعتمد عليها أولياء الأمور لتخفيف ضغط الاختبارات على الطلاب، أوضحت استشاري الإرشاد النفسي والأسرى وتعديل السلوك، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن هناك عدد من الخطوات يجب أن يتبعها الأهالي مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول وهي:

  • الحرص علي تهيئة الجو المناسب للمذاكره والذى يساعد الأبناء علي الإنتباه والتركيز.
  • إحاطة الأبناء بجو عائلي يسوده الهدوء والحب والحنان.
  • عدم الإفراط في ترهيبهم من الاختبارات.
  • تجنب التهديدات المبالغ فيها واستخدام القسوة في المعاملة.
  • تجنب المقارنات بين الأبناء واحترام قدرات كل ابن.
  • التحفيز الإيجابي من خلال كلمات الدعم مثل أنا أثق بك وبقدراتك.
  • تجنب توجيه الانتقاد لهم.
  • منحهم بعض الوقت للترفيه وذلك لتخفيف الضغط الدراسي.
  • الاهتمام بالتغذية والنوم المبكر.
     

واختتمت: «نصيحة لأولياء الأمور اعرفوا قدرات أولادهم وساعدوهم علي تطويرها ولكن بالنهاية احترموا قدراتهم فنحن جميعا قدرات مختلفة لا تحملوا ابنائكم فوق مستوى قدراتهم وتجنبوا المقارنات الغير عادلة واعلموا أن كثره المقارنات وتحميلهم فوق مستوى قدراتهم وانتقادهم سيخلق أبناء مهزوزة الشخصية فاقدة الثقة بالنفس».

 

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