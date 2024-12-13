حصاد 2024.. افتتاح 10 مستشفيات جديدة في المحافظات النائية لتعزيز الرعاية الصحية

واصلت الدولة المصرية جهودها لتعزيز قطاع الصحة بافتتاح 10 مستشفيات جديدة في المحافظات النائية خلال عام 2024، في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

دعم المناطق النائية

استهدفت وزارة الصحة والسكان المناطق النائية والحدودية، حيث تم افتتاح مستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، وسعت هذه المستشفيات إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الطوارئ، العناية المركزة، والتخصصات الطبية المختلفة، ما ساهم في تقليل الفجوة الصحية بين المناطق الحضرية والريفية.



المستشفيات الجديدة

1. مستشفى المرج بالقاهرة

2. مستشفى الخصوص بالقليوبية

3. مستشفى كفر الشيخ الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

4. مستشفى سوهاج العام الجديدة في قلب مدينة سوهاج

5. مستشفى ميت غمر بالدقهلية

6. مستشفى أبو حماد بالشرقية

7. مستشفى المنيا الجديدة

8. مستشفى القوصية الجديدة بأسيوط

9. مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة

10. مستشفى قوص بمحافظة قنا

تحسين جودة الخدمات

جهزت المستشفيات الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية، مع التركيز على تقديم خدمات صحية متكاملة، وتم تدريب الكوادر الطبية لتقديم رعاية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية في كل أنحاء البلاد.

تعزيز الكوادر الطبية

استقطبت الحكومة فرقًا طبية متخصصة للعمل في المستشفيات الجديدة، مع توفير حوافز لجذب الأطباء للعمل في المحافظات النائية.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات ستوفر فرص تدريب مستمرة للعاملين لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية.

تقليل الضغط على المرافق المركزية

ساهمت هذه المستشفيات في تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية في المدن الكبرى، من خلال تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين في أماكن إقامتهم. وتم إنشاء وحدات طبية متنقلة لزيادة كفاءة الرعاية الصحية في المناطق المحيطة.

أهداف مستقبلية

تخطط الدولة لمواصلة إنشاء مستشفيات جديدة ضمن مبادراتها لتحسين الرعاية الصحية، وتستهدف الخطة المستقبلية تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع المواطنين بحلول عام 2030.

تأثير المبادرة

عززت هذه الإنجازات ثقة المواطنين في النظام الصحي، وأسهمت في تحسين جودة الحياة بالمحافظات النائي، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات صحية متكاملة لكافة فئات المجتمع.