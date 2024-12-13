ترتيب هدافي الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

ينفرد ريتيجي بصدارة قائمة الهدافين وينافسه تورام وكين ويقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الحالي والتي ستجمع بين امبولي وتورينو.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- ماتيو ريتيجي 12 هدف 
2- ماركوس تورام 10 أهداف
3- مويس كين 9 أهداف
4- اديمولا لوكمان 8 أهداف
5- فلاهوفيتش 6 أهداف

ترتيب الدوري الإيطالي

1- اتالانتا 34 نقطة
2- نابولي 32 نقطة
3- إنترميلان 31 نقطة
4- فيورنتينا 31 نقطة
5- لاتسيو 31 نقطة
6- يوفنتوس 27 نقطة
7- ميلان 22 نقطة
8- بولونيا 22 نقطة
9- اودينيزي 20 نقطة
10- امبولي 19 نقطة

txt

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

txt

موعد مباراة امبولي وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

11- روما 16 نقطة
12- تورينو 16 نقطة
13- بارما 15 نقطة
14- جنوى 15 نقطة
15- كالياري 14 نقطة
16- ليتشي 13 نقطة
17- كومو 12 نقطة
18- هيلاس فيرونا 12 نقطة
19- مونزا 10 نقاط
20- فينيسا 9 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هدافي الدوري الايطالي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ترتيب الدوري الإيطالي ماتيو ريتيجي الدورى الايطالى مباريات الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

تشكيل روما الرسمي أمام سبورتينج براجا في الدوري الأوروبي

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دي بروين يحكي عن عائلته التي تخلت عنه.. تفاصيل نارية

مدرب ريال مدريد يدعم جوارديولا ويتغنى بـ تشواميني ويكشف موقف كيليان مبابي

24 ديسمبر.. علي الحجار يروج لحفله في جامعة مصر

الزمالك يختتم تدريباته غدًا السبت استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

وزير الاتصالات يشهد فعاليات حفل تخريج المتدربين وتكريم المتميزين بمبادرة "أجيال مصر الرقمية" خلال 2024

تعليق أشرف عبد الباقي عن نجاح تجربة ابنته زينة الإخراجية في فيلم "مين يصدق"

طرح البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"