الأزهر الشريف يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج
أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ الجامع_الأزهر بنظام التعليم عن بعد؛ بهدف تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن، وتعزيز الهوية الإسلامية.
* بداية التقديم: لمدة 15 يوما بدأ من 10 ديسمبر2024م حتى 25 ديسمبر 2024م
شروط التقديم:
• أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية
• أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر
• اجتياز اختبار تحديد المستوى
• ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال
• ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار
• يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، التسجيل من خلال مسح الــ QR code