مساع أوروبية لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

في إطار التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات المغربية الأوروبية في السنوات الأخيرة، والدينامية الإيجابية التي تعرفها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكدت الممثلة السامية الجديدة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في تغريدة لها على منصة "X"، حوارًا وصفته ب "المفيد" مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأضافت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبين الجديدة بعد المباحثات الهاتفية التي جمعتها بوزير الخارجية المغربي ما يلي: "أعلم أننا نستطيع الاعتماد على المغرب في تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد ومواجهة التحديات معًا”.

وقد جددت المسؤولة الأوروبية، في الاتصال الهاتفي، استعداد التكتل لتعزيز التعاون مع الرباط. وتأتي تصريحات كالاس بعد أن طالبت المملكة المغربية الاتحاد الأوروبي بترجمة أقواله إلى مبادرات ملموسة بشأن مستقبل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها مؤخرًا أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع إلى الرباط.

جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس، تولت منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، بدلا لجوزيب بوريل.