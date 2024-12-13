رأس السنة الجديدة 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء عام 2024.

موعد رأس السنة الجديدة 2025

وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية عن موعد رأس السنة الجديدة 2025، وذلك لمعرفة التوقيت الخاص بليلة رأس السنة وكذلك موعد بداية العام الجديد 2025.

موعد رأس السنة الجديدة 2025

وتبدأ السنة الميلادية الجديدة بيوم 1 من شهر يناير، ومن المقرر أن يوافق سنة الجديدة يوم 1 يناير 2023 يوم أربعاء من أيام الأسبوع.

ومن المقرر أن ندخل السنة الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وهو أول أيام السنة الميلادية الجديدة واليوم هو الجمعة 13 ديسمبر 2024، ويتبقى 19 يوما على بدء السنة الميلادية 2025.

وعقب أول أسبوع من السنة الجديدة تنطلق أعياد الميلاد أو الكريسماس وهو ثاني أهم الأعياد الدينية في القبطية، ويحتفل الأقباط بهذا العيد في يوم 7 يناير من كل عام، ويبدأ الاحتفال بداية من يوم 25 نوفمبر، حيث يكون موعد الصوم وينتهي في منتصف ليلة 7 يناير بالإفطار.

إجازات السنة الجديدة 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" إجازات السنة الجديدة، بالتزامن مع اقتراب حلولها خلال الأسابيع القليلة المقبلة:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد القبطي

25 يناير السبت ثورة 25 يناير

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس أجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

