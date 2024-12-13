قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 1228 لتر سولار في حملات تفتيش بالشرقية



كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة، والطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



ووفق بيان، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة تفتيشية برئاسة أحمد القواتشي مدير عام الإدارة، وذلك للمرور على محطات تموين السيارات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 1228 لتر سولار قام بتجميعها صاحب محطة تموين سيارات قبل بيعها بالسوق السوداء، بناحية العصلوجي مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر رقم 36654 جنح مركز الزقازيق.



وأسفرت جهود الحملة، أيضا عن تحرير المحضر رقم 36526 جنح مركز الزقازيق، ضد صاحب مستودع بوتاجاز بقرية الشبانات مركز الزقازيق، لعدم إعلانه عن أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وأسماء الموزعين على واجهة المستودع، وتحرير المحضر رقم 36655 جنح مركز الزقازيق، ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية العصلوجي مركز الزقازيق، لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز والموزعين على واجهة المستودع.