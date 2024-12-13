انخفاض في سعر الجنيه الذهب ..

عاجل | تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. آخر تحديث

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة العرض والطلب في أسواق الصاغة، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك.

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر 2024

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سعر الذهب في مصر.. تحديث مباشر لحظة بلحظة

 

أسعار الذهب في مصر

يستمر الذهب في مصر بجذب اهتمام المواطنين، خاصة مع أهميته كوسيلة للادخار وجزء لا يتجزأ من تقاليد الزواج. وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

عيار 24:

سعر الشراء: 4355 جنيهًا

سعر البيع: 4360 جنيهًا

عيار 21:

سعر الشراء: 3811 جنيهًا

سعر البيع: 3815 جنيهًا

عيار 18:

سعر الشراء: 3266 جنيهًا

سعر البيع: 3270 جنيهًا


 

أسعار الجنيه الذهب


 

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 30،520 جنيهًا، قبل إضافة المصنعية والضرائب.


 

سعر الذهب عالميًا


 

تراجع سعر الذهب العالمي ليسجل 2666 دولارًا للأوقية.


 

تكلفة مصنعية الذهب


 

تختلف أسعار المصنعية في مصر بناءً على العيار والمحل التجاري، حيث يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب المغلف (وزن 8 جرامات عيار 21) بين 300 و400 جنيه، بينما تتراوح تكلفة المصنعية للجنيه الذهب غير المغلف بين 100 و200 جنيه.

كما ينصح دائمًا بالاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة قبل إتمام عملية الشراء.

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