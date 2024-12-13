عاجل | تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. آخر تحديث

انخفاض في سعر الجنيه الذهب ..

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة العرض والطلب في أسواق الصاغة، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك.

أسعار الذهب في مصر

يستمر الذهب في مصر بجذب اهتمام المواطنين، خاصة مع أهميته كوسيلة للادخار وجزء لا يتجزأ من تقاليد الزواج. وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

• عيار 24:

• سعر الشراء: 4355 جنيهًا

• سعر البيع: 4360 جنيهًا

• عيار 21:

• سعر الشراء: 3811 جنيهًا

• سعر البيع: 3815 جنيهًا

• عيار 18:

• سعر الشراء: 3266 جنيهًا

• سعر البيع: 3270 جنيهًا





أسعار الجنيه الذهب





انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 30،520 جنيهًا، قبل إضافة المصنعية والضرائب.





سعر الذهب عالميًا





تراجع سعر الذهب العالمي ليسجل 2666 دولارًا للأوقية.





تكلفة مصنعية الذهب





تختلف أسعار المصنعية في مصر بناءً على العيار والمحل التجاري، حيث يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب المغلف (وزن 8 جرامات عيار 21) بين 300 و400 جنيه، بينما تتراوح تكلفة المصنعية للجنيه الذهب غير المغلف بين 100 و200 جنيه.

كما ينصح دائمًا بالاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة قبل إتمام عملية الشراء.