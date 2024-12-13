تدابير مترو الأنفاق لاستقبال احتفالات رأس السنة 2025

مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية وبداية العام الجديد 2025، تتسارع استعدادات وسائل النقل، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، لاستقبال الاحتفالات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة. وتعمل شركة المترو وهيئة السكك الحديدية بالتعاون مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق على وضع خطة تأمينية محكمة لضمان سلامة الركاب ومنع أي محاولات لتهديد أمنهم خلال الاحتفالات.

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال احتفالات رأس السنة 2025

عقدت الجهات المعنية اجتماعًا لمناقشة آليات التأمين في محطات المترو وداخل القطارات، كما تم دراسة إمكانية مد تشغيل المترو بعد منتصف الليل في يوم رأس السنة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن تشغيل المترو في هذا اليوم بعد دراسة المقترح على مستوى خطوط المترو الثلاثة.

تعزيز الرقابة على الأرصفة والمحطات

تتمثل الإجراءات التأمينية المشددة في تعزيز الرقابة على الأرصفة والمحطات، مع توجيه الركاب بعدم التواجد على الأرصفة لأكثر من رحلة، وذلك بهدف تفادي أي مشاكل أو مخالفات قد تحدث أثناء ساعات الذروة. كما يشمل التأمين مراقبة مداخل ومخارج المحطات، مع استخدام كاميرات المراقبة في جميع المناطق الحساسة.

إجراءات أمنية مشددة

وفي هذا السياق، أكد المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، أن إدارة المترو تعمل على مراجعة الخطط الأمنية بشكل مستمر بالتعاون مع شرطة النقل، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين. وأضاف فضالي أن تشديد الرقابة سيكون على المداخل والمخارج، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة عبر كاميرات المراقبة، لضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية.

توفير بيئة آمنة ومستقرة

تسعى وزارة النقل وشركات المترو والسكك الحديدية إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للركاب خلال فترة الاحتفالات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لضمان سير الاحتفالات بسلام ودون أي مشكلات. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة خطط الطوارئ وتكثيف تواجد أفراد الأمن في المحطات وعلى الأرصفة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضمان استجابة سريعة لأي طارئ.