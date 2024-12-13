الصحة: مصاب فلسطيني يقدم هدية تذكارية لأطباء مستشفى الهرم تقديرًا لمجهوداتهم في رحلة علاجه

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكدت وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب، الذين تستضيفهم مصر، على خلفية الأحداث التي تشهدها العديد من دول الجوار، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن، وتأكيدا على مكانة مصر التاريخية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والعالم.

وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بحرص أحد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من مصابي الأحداث في قطاع غزة، بإهداء إدارة مستشفى الهرم التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، هدية تذكارية، تقديرًا للمجهودات الطبية المقدمة للأخوة الفلسطنيين، وذلك في لمسة وفاء وتقدير.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المصاب الفلسطيني خضر محمد أبو سرية، قام أيضا بإهداء درع لقسم العلاج الطبيعي على الجهد المبذول في تقديم أفضل خدمة طبية وتأهيلية للحالة بعد تركيب الأطراف الصناعية.

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