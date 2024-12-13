هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإماراتي يبحثان تطورات الأوضاع السورية

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وزير الخارجية
وزير الخارجية

جرى اتصال هاتفي اليوم ١٣ ديسمبر بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

بحث الوزيران، خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية اتصالًا بالتطورات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.

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