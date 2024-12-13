تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أقيم اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ونادي بيراميدز، بمقر نادي الترجي في العاصمة تونس، للترتيب للقاء والكشف كافة التجهيزات الخاصة به.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

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وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض الكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ورفض نادي بيراميدز خلال الاجتماع الفني طلبا من مسئولي استاد رادس بنقل تدريب الفريق الأخير إلى الملعب الفرعي لاستاد رادس والاكتفاء بجولة مشي على الملعب، وتمسك بيراميدز بأن يخوض التدريب بالملعب الرئيسي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

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