فوز التنمية وشبان الفشن بالجولة 4 بالقسم الرابع ببنى سويف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أنتهت مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الرابع ببنى سويف، وشهدت الجولة إحراز 4 أهداف خلال مباراتان.


حيث نجح مركز التنمية الشبابية فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ضيفه مركز شباب ناصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب التنمية بشرق النيل، واحرز عبد الفتاح عبد اللطيف هدف الفوز للتنمية وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود حسين ومحمد عطا وسيد البطل وعبد الحكيم حلمى مراقب مسابقات وجمال الفل مراقب حكام، ليرتفع رصيد التنمية الشبابية للنقطة 6 فيما توقف رصيد مركز شباب ناصر عند 6 نقاط.

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فيما سقط نادى بوش فى فخ الخسارة بنتيجة 2/1 أمام شبان الفشن بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب ناصر، ليرتفع رصيد شبان الفشن عند النقطة 3 فيما توقف رصيد بوش عند صفر.


فيما لم يلعب مركز شباب باروط بمباريات تلك الجولة.

 

جدول الترتيب

1 - مركز شباب باروط 9 نقاط

2 - مركز شباب التنمية الشبابية 6 نقاط.

3 - مركز شباب ناصر 6 نقاط.

4 - شبان الفشن 3 نقاط.

5 - بوش صفر.

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