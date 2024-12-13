سفير طاجيكستان بمصر يشيد بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بلاده ومصر

أكد السفير مزازاد برويز سفير طاجكيستان بمصر، أن العلاقات الطاجيكية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ظهر جليًا في زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لمصر في عام 2022، والمباحثات البناءة التي تم عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن السفير مزازاد برويز سفير طاجكيستان بمصر خلال تنظيم السفارة احتفالية تدشين معرض فنى يحكى تاريخ طاجكيستان الوطنى ويؤرخ زيارة الرئيس الطاجيكى أمام على رحمن لمصر عام 2022 ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن نتائج فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان والتى عقدت بمقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، مؤخرا، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين.

وأعلن أنها أسفرت عن توقيع 3 وثائق تعاون في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والجمارك والاستثمار، لافتا إلى أن مصر وطاجيكستان اتفقا على الشراكة فى 17 مجالًا تنمويًا تُشكل مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين، مؤكدا أن الدورة الثالثة للجنة المُشتركة تؤسس لمرحلة جديدة وثرية من التعاون المُشترك

وأكد السفير مزازاد برويز أن اللجنة المُشتركة شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين وأن بروتوكول اللجنة يضع نواة لمزيد من التعاون المُشترك في 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام كبير من البلدين، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الحكومة للتباحث حول مجالات متعددة مثل السياحة، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، والصناعات الدوائية والغذائية وغيرها.

وعبر السفير الطاجيكى بسعادته الكبيرة بتعينه سفيرا لمصر وقال إن عمله بمصر يعد مهمة وطنية وسيعمل خلاله على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى، مؤكدا على أولوية تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات

وشدد السفير مزازاد برويز على مصر تقوم بدور محوري في محيطها الإقليمي، مثمنا دعمها لمبادرات التنمية الدولية. موضحا: لدينا اتفاق في الرؤى حول العديد من القضايا الدولية.

وأكد تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، حيث يرتبط البلدان بثقافات وتاريخ مشترك رغم البعد الجغرافي، موضحًا أن انعقاد اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعكس اهتمام القيادة السياسية من البلدين بدفع العلاقات على مختلف الأصعدة، استغلالًا لإمكانيات البلدين وسط محيطهما الإقليمي والدولي.

وعبّر السفير الطاجيكي، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية وسط محيطها الإقليمي والمبادرات التي تقوم بها من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وكذلك المشاركة الفعّالة في دفع جهود التنمية الدولية، خاصة على مستوى العمل المناخي، لافتًا إلى أن الدولتين المصرية والطاجيكية تتفقان في الرؤى حول أهمية تعزيز العمل المناخي ودعم الدول النامية وحشد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات.

وأشار برويز إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجالات التنمية المُختلفة، موضحًا أن بلاده لديها رغبة في توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، لا سيما على مستوى تمكين المرأة وزيادة دورها في المجمع المصري، منوهًا بأن بلاده تتخذ خطوات فعالية لتمكين المرأة ودعم حضورها في البرلمان والمناصب الحكومية.

وأكد برويز أن تطوير العلاقات مع مصر من أولويات الحكومة الطاجيكية، والتي ظهرت بشكل ملحوظ منذ زيارة الرئيس الطاجيكي "إمام على رحمن" لمصر في مارس 2022، مبديًا تطلع بلاده لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طاجيكستان.

ونوه برويز بأن الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة تفتح آفاق التعاون في مجالات السياحة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها. مقترحا عقد البلدان (أيام ثقافية مصرية-طاجيكية) لتسليط الضوء على الثقافات من البلدين.

وأوضح برويز أن المذكرات المشتركة تستهدف التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.

وأشار برويز إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال بمشاركة شركات طاجيكية ومصرية لديهما خبرة طويلة في مجالات التشييد والبناء والصناعة والسياحة والصناعات الدوائية، مشددا على أن للقطاع الخاص دورا مهمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح السفير الطاجيكى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ،زوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، ترأسا اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى مؤخرا، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.

فى سياق متصل، شهدت سفارة طاجكيستان بمصر، احتفالية تدشين معرض فنى يحكى تاريخ طاجكيستان الوطنى ويؤرخ زيارة الرئيس الطاجيكى أمام على رحمن لمصر عام 2022 ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وقد دشن المعرض مدير متحف طاجكيستان الوطنى ابراهيم زودا ظافر وسفير طاجكيستان بمصر مزازاد برويز وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة وأعضاء الجالية التاجيكية فى مصر.