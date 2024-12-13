فرص عمل وسفر وهمية.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بقبضة الأمن

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "دون ترخيص" وإتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورة" وعقود عمل "خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة ومستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامى و3 بطاقات دفع الكترونى باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم والأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي.

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