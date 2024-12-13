وزير البترول يشيد بجهود العاملين بهيئة الثروة المعدنية ويؤكد على تطوير قطاع التعدين

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا بمقر هيئة الثروة المعدنية، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة وقياداتها، إلى جانب المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وأعضاء المكتب الفني، والمتحدث الرسمي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

إشادة بجهود العاملين ودفع عجلة التطوير

خلال اللقاء، أثنى الوزير على جهود العاملين في هيئة الثروة المعدنية، خصوصًا الخطوات الإيجابية التي أُنجزت في مسار تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية. وحثهم على مواصلة الجهد والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الوزير إلى توقيع مشروع قانون بالأحرف الأولى يهدف إلى تطوير نظم الاتفاقيات في مجال التعدين، خاصة في البحث والتنقيب، لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمارات، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون قريبًا.

اهتمام عالمي بالاستثمار في التعدين بمصر

وأوضح المهندس كريم بدوي أن زيارته الأخيرة إلى لندن كشفت عن اهتمام كبير من شركات التعدين العالمية بالعمل في مصر، وترقبها للإصلاحات والمحفزات الجديدة في قطاع التعدين. كما أكد أن التزام هذه الشركات بالاستثمار في مصر، رغم التحديات، يعكس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية، خاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين.

وكشف الوزير عن الإعداد لعقد اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي شركات التعدين العالمية العاملة في مصر لبحث سبل التعاون والتطوير.

دور الشباب في تطوير قطاع التعدين

وفي كلمته للعاملين، أكد الوزير أن قطاع التعدين في بداية رحلة تطوير طويلة تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز العمل الجماعي لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي. كما شدد على أهمية الاستعانة بالكفاءات الشابة في مجال التعدين خلال الفترة المقبلة لتحقيق استراتيجية الوزارة في جذب الاستثمارات وتعظيم الإنتاجية.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية بناء بيئة عمل تكاملية وتعاونية تساهم في تحقيق طموحات قطاع التعدين ودوره الفاعل في دعم الاقتصاد المصري.