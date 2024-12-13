مفاجآت في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى قطر لخوض نهائي كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد  قائمة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض نهائي كأس إنتركونتيننتال.

الثنائي المصاب ضمن قائمة ريال مدريد المسافرة إلى قطر

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف النهائي، والتي من المقرر أن تقام غدًا السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب 974، تحت صافرة الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

وشهدت قائمة ريال مدريد، تواجد الثنائي المصاب البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني داني كارفخال، بالإضافة إلى عودة المدافع النمساوي ديفيد آلابا.

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وجاءت قائمة ريال مدريد كما يلي:

كورتوا - كارفاخال - إيدير ميليتاو - ألابا ديفيد - بيلينجهام - كامافينجا - فينيسيوس جونيور - فالفيردي - مبابي - مودريتش - رودريغو - لونين - تشواميني - أردا - إندريك - فاسكيز - فاليجو - سيبايوس - جارسيا - إبراهيم دياز - روديجر - ميندي - غونزاليس - إنريكيز - أسينسيو - اجوادو لورينزو.

ويواجه النادي الملكي الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، يوم 18 ديسمبر القادم، على أرضية ملعب لوسيل بقطر، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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