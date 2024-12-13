خالد فتحي رئيسًا لاتحاد اليد حتى 2028

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز خالد فتحي بمنصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد حتى 2028.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة اليد بحضور 71 هيئة لهم حق الحضور والتصويت.

txt

خدمة استبدال العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري.. تعرف على التسهيلات الجديدة للعملاء

txt

هل يتخطى الأهلي عقبة باتشوكا المكسيكي غدًا ويصل إلى ريال مدريد؟ (تفاصيل)

وحصل خالد فتحي على ثقة الجمعية العمومية ليقود الانتخابات في أول انتخابات تجرى منذ عام 2017.

ويضم اتحاد اليد الجديد، كلًا من: “خالد فتحي رئيس، خالد ديوان نائب، نبيل خشبة أمين صندوق، والأعضاء: عبير عقيل وعمرو فتحي وأحمد زقزوق وخالد صالح وعمرو العدل ومحمد جمال هليل”.

الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة اليد رئاسة الاتحاد مجلس إدارة

مواد متعلقة

الزمالك وزيزو في رحلة التتويج بجوائز الأفضل في إفريقيا

الزمالك يختتم تدريباته غدًا السبت استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الزمالك وزيزو في رحلة التتويج بجوائز الأفضل في إفريقيا

عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فاليكانو

سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا

ألمانيا: الوقت غير مناسب للحديث عن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

فوز التنمية وشبان الفشن بالجولة 4 بالقسم الرابع ببنى سويف

خطوة غير متوقعة في ظل علاقات متوترة.. ترامب يدعو شي جين بينغ لحضور حفل التنصيب

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2025.. أجمل العبارات للتعبير عن الأمنيات