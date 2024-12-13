النيران أكلت السجاد والأكفان.. السيطرة على حريق مسجد قرية دلاص ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد المصلين من السيطرة على حريق محدود نشب بمسجد الرحمن بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، قبل الامتداد لباقي المسحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حريق داخل مسجد الرحمن بقرية بمركز ناصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تم السيطرة على الحريق بمساعدة المصلين.

وتبين من التحريات حول الواقعة أن الخسائر الأولية للحريق عبارة عن مكتبة الكتب الموجودة داخل المسجد، وسجادة واكفان، وتم تحرير محضر بالواقعة.