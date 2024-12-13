تصريحات الشناوي عن مواجهة باتشوكا وهدف اللعب أمام ريال مدريد
علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على مواجهة الغد أمام باتشوكا المكسيكي غدًا في نصف نهائي كأس القارات للأندية.
الشناوي: هدفنا الوصول إلى نهائي الإنتركونتيننتال
الشناوي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"نركز على كل مباراة بمفردها عيد ميلادي سيكون الأربعاء المقبل وأتمنى الاحتفال به بأفضل صورة ممكنة".
وأضاف:"هدفنا كان الوصول للنهائي وحصد اللقب من قبل مواجهة العين والنادي الأهلي يستحق بجماهيره الفوز باللقب العالمي".
وأكمل:"هذه قد تكون الفرصة الأنسب لنا لحصد اللقب وحال تأهلنا سنواجه ريال مدريد الذي لعبنا ضده من قبل وكنا قريبين من تسجيل التعادل في تلك المباراة".