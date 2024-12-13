وفد طلاب كلية "صيدلة " قنا يدعمون الأطفال مرضي الأورام بالأقصر

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفد طلابي من كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادى، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

وتفقد الوفد الطلابي ؛ أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح واف من كافة رؤساء الأقسام عن طبيعة الكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات.

وعبر وفد طلاب كلية " الصيدلة" عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

ومن جانبه رحب الأستاذ، محمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد طلاب كلية " الصيدلة" بجامعة جنوب الوادى للمستشفى، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف على الخدمات التى يتم تقديمها للمرضى من الأطفال والكبار باتباع أحدث الأساليب العلاجية، مثمنا حرص وفد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي على زيارته للصيدلة الإكلينيكية، وتبادل الخبرات، وكذلك زيارة المعامل المركزية والتعرف على الخدمات الطبية المجانية للمرضى.

IMG-20241213-WA0111

IMG-20241213-WA0110

IMG-20241213-WA0109