فوز بنى سويف وسمسطا والغرق بالجولة 8 بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، وشهدت مباريات الجولة إحراز 15 هدف خلال 6 مباريات.


حيث سقط نادى ابو كساة فى فخ الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 18 فيما توقف رصيد ابو كساة عند 9 نقاط.


وحقق نادى اهلى الغرق فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف أمام مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 13 فيما توقف رصيد سنورس عند النقطة 6.

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وسقط مركز شباب الفيوم أمام شقيقه ابشواى بنتيجة 2/1، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند النقطة 6 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 10.

ونجح سيلا فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 أمام نادى عاملين غارب، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 17 فيما توقف رصيد عاملين غارب عند 12 نقطة.


وسقط مركز شباب الواسطى فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه جولدن جيت، ليتوقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 7 نقاط فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 12.

وسقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة أمام ضيفه مركز شباب سمسطا بنتيجة 2/1، ليتوقف رصيد مطرطارس عند النقطة 4 فيما ارتفع رصيد سمسطا عند النقطة 7.

 

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 18 نقاط.

2 - نادى سيلا  17 نقطة  .

3 - اهلى الغرق 13 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 12 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 12 نقاط.

6 - مركز شباب ابشواى 10 نقاط.

7 - نادى ابو كساة 9 نقاط  .

8 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 7 نقاط  .

10 - مركز شباب سمسطا 7 نقاط.

11 -  مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 2 نقاط.

الأسيوطي سبور الأسيوطي سبورت القسم الثالث بني سويف دوري القسم الثالث شباب ابشواي شباب الفيوم سمسطا

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