بمشاركة 21 جهة من المتحف الروماني وحتى قلعة قايتباي

اطلاق إشارة البدء في فاعليات ركوب الدراجات بالإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

أطلقت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة فعاليات مبادرة النقل المستدام، بمشاركة 21  جهة انطلاقا من المتحف اليوناني الروماني وحتى قلعة قايتباي.

وشهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، انطلاق إشارة البدء لفاعليات ركوب الدراجات، صباح اليوم الجمعة على كورنيش الإسكندرية، وذلك بمشاركة 21.

وعقب الفاعلية؛ تم عرض تقديمي لشرح تفصيلي عن إمكانية تطبيق هذه التجربة بمدينة الإسكندرية من خلال زيادة الوعي بوسائل النقل البديلة والجماعية والمستدامة، وفوائد ركوب الدراجات وتشجيع المواطنين على تبني ركوب الدراجات كخيار قابل للتطبيق لأغراض مثل التنقل والترفيه.

وتأتي تلك  الفاعليات تحت رعاية محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة سانوفي مصر ومعهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وشركة مسارات مصر للحلول المتكاملة في مجال النقل الذكي، وذلك لتعزيز الوعي بوسائل النقل المستدامة.

وقالت محافظة الإسكندرية في بيانها إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بقطاع البيئة والعمل على تحسين جودة الهواء للحد من التلوث.

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