تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية الـ 15 عامًا.. غرامات للتأخير وخيارات متعددة للاستخراج

الفجر السياسي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عاما، حيث يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ 6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:


- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.

- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.


وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:

- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم


ويستانف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.


وينص مشروع القانون في المادة 37 منه على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:


ونصت المادة 38 على أن: «استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».


ونصت المادة 39 على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل.

استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة البطاقة الشخصية التضامن الاجتماعى الجمعيات والمؤسسات الشئون الدستورية والتشريعية السن القانوني الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم

مواد متعلقة

بعد إقراره.. ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل؟

متى يحق للمستهلك استبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية؟.. القانون يجيب

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. عقوبات رادعة للسب والابتزاز عبر الإنترنت وحماية البيانات الشخصية

قانون زراعة الأعضاء البشرية.. شروط صارمة وعقوبات مشددة لضمان سلامة التبرع

قواعد وإجراءات حددها القانون للتصالح مع المتهمين بقضايا حماية المستهلك.. تفاصيل

كيف سمحت الدولة للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟

كيف عاقب قانون المرور سائقي السيارات مطمسه اللوحات؟

أبرزها التنافسية.. ننشر أهداف تعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بالنواب

الأكثر قراءة

أفضل الأفلام التي يفضل مشاهدتها ليلة رأس السنة2025، في السينمات

هل تخصيص وقت معين للدعاء في رأس السنة بدعة؟ دار الإفتاء تجيب

مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار

الأمطار والرياح تزيد من معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

محمد عدوية يتألق بأجمل أغانيه في حفل مبادرة فرحة ولادنا

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري يناقش الترتيبات النهائية لكأس الكونفدرالية

الأهلي ضد باتشوكا.. من يتفوق في القيمة السوقية؟

أيوان لـ الفجر الفني: " الجمهور المصري الأقرب لقلبي وأغنية شطبنا هدية عودتي للسياحه الفنية"