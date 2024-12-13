يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، افتتاح مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات.

مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية

حسب بيانات شركة AMEA POWER المنفذة للمشروع، فإن مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو، مصر يشمل تركيب ما مجموعه 1،022،896 وحدة كهروضوئية شمسية.

ويولد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات 1500 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، مما يوفر الطاقة لأكثر من 256000 أسرة ويعوض 783300 طن من انبعاثات الكربون.

وتم ربط محطة أبيدوس بالشبكة القومية للكهرباء ومن المقرر قيام المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع، حيث تم تدشين المحطة بنظام "BOO" وهو نظام البناء والتشغيل والتملك.

وتستهدف مصر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى مليار و200 مليون دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات.تفاصيل محطة أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية قبل افتتاحها

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، افتتاح مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات.

مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية

حسب بيانات شركة AMEA POWER المنفذة للمشروع، فإن مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو، مصر يشمل تركيب ما مجموعه 1،022،896 وحدة كهروضوئية شمسية.

ويولد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات 1500 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، مما يوفر الطاقة لأكثر من 256000 أسرة ويعوض 783300 طن من انبعاثات الكربون.

وتم ربط محطة أبيدوس بالشبكة القومية للكهرباء ومن المقرر قيام المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع، حيث تم تدشين المحطة بنظام "BOO" وهو نظام البناء والتشغيل والتملك.

وتستهدف مصر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى مليار و200 مليون دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات.