سلوت يزف نبأً سارًا لجماهير ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن موعد عودة نجم الفريق البرتغالي ديوجو جوتا من الإصابة.

وسيواجه ليفربول نظيره فولهام غد السبت وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

سلوت يتحدث عن عودة كييزا وجوتا

وقال سلوت في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أبرزها موقع ليفربول إيكو: "أعتقد أن كييزا وجوتا جاهزان للمشاركة في الأسبوع الحالي".

وأضاف: "لدينا حصة تدريبية أخرى، غاب فيديريكو كييزا كثيرًا لفترة طويلة، كان مريضًا الأسبوع الماضي لذا يتعين علينا أن نرى كيف سيكون".

وتابع: "ربما يكون جوتا في قائمة الفريق غدًا أمام فولهام وربما فيديريكو أيضًا".

وعن مواجهة فولهام، علق سلوت قائلا: "يجب أن نقدم أداءً أفضل بكثير أمام فولهام للفوز، لا يمكنك الحصول على نقاط من هذه المباريات إلا إذا كنت تمتلك الجودة، أمام آرسنال، لم يتلقوا سوى هدف من ركلة ثابتة".

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وأردف قائلا: "لقد اعتمدنا على حارس مرمى فريقنا أمام جيرونا، كان أداء الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول، إذا لم تكن المباراة جيدة، فلن تتلقى الفرص التي تلقيناها".

وعن مستقبل كلا من محمد صلاح وترنت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، قال سلوت: "لا يقلقني هذا، نحن فقط نقبل الموقف كما هو، إنهم يلعبون في نادي جيد للغاية ويؤدون بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي".

واختتم سلوت تصريحاته قائلا: "أعمل مع الكثير من اللاعبين ذوي الكفاءة هنا ومحمد صلاح بالتأكيد واحد منهم، إنه من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف، وهو أيضًا يعد من أسباب أننا نحافظ على نظافة شباكنا".
 

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