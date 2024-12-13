"مواد البناء بغرفة القاهرة" تستقبل جمعية مصدري الصلب التركية لبحث سبل تعاون جديدة

عقدت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا مع وفد من جمعية مصدري الصلب التركية لبحث سبل تعاون جديدة خلال الفترة القادمة في هذا القطاع بين مصر وتركيا.



وأكد احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لماد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة علي أهمية هذا اللقاء لفتح افاقا جديدة للتعاون بين مصر وتركيا في هذا مجال مواد البناء وان هناك علاقات أقتصادية متطورة في مختلف المجالات بين مصر وتركيا علي مدار السنوات الماضية ومثل هذه اللقاءات تزيد من تطويرها وتنميتها في الفترة القادمة.



وقال "الزيني" إن الشعبة من خلال غرفة القاهرة التجارية مستعدة لتوفير اي بيانات ومعلومات من شانها دفع العلاقات الثنائية في مجال مواد البناء بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري المصري التركي وان الشعبة لديها الرغبة في التعاون مع جمعية مصدري الصلب لبحث اي سبل جديدة تساعد علي دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.