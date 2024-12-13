مصرع شاب إثر سقوط خلاطة خرسانة عليه بمصنع بالمنوفية

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بوابة الفجر

لقى شاب سوداني الجنسية مصرعه اليوم بداخل أحد مصانع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بعد سقوط خلاطة خرسانة عليه تسبب في إصابته بإصابات خطيرة، على الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بشبين الكوم.

فيما أفاد مصدر أن شاب يدعى عادل.م.ا.ع" 26 عامًا، أصيب بجسم صلب "خلاطة" أثناء العمل، تسبب في إصابته بقطع في شرايين وأوردة الساق اليسرى وتهتك في القصبة اليسرى، وجرح متهتق بالساق اليمنى، وأكد الشاب قبل وفاته عدم وجود شبهة جنائية، ولاحقًا خضع لعمليات جراحية لكن حالته تدهورت وتوفاه الله.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بعد ذلك بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية.

المستشفيات الخاصه سوداني الجنسية عدم وجود شبهة جنائية محافظة المنوفية مدينة السادات بمحافظة المنوفية

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