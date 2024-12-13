انعقاد برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمسجد علي مفتاح بالفيوم وسط حضور كبير وإشادة من الحاضرين

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بوابة الفجر

 شهد مسجد علي مفتاح في معصرة الصاوي بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال. جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية  الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم.

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حضر اللقاء عدد من القيادات الدينية، منهم الشيخ شعبان جابر، مدير إدارة طامية ثان، وفضيلة الشيخ محمد عبد الحفيظ، مفتش المنطقة، وفضيلة الشيخ عبد الظاهر عواد طنطاوي، إمام المسجد. وقد شهد البرنامج حضورا جماهيريا كبيرًا من الأطفال وأولياء أمورهم، الذين عبروا عن سعادتهم استفادتهم من الفعاليات.

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وكيل أوقاف الفيوم في جولة مرورية على المساجد قبيل صلاة الجمعة لمتابعة سير العمل وانضباطه

 

محتوى اللقاء وأهدافه

خلال اللقاء، أكد العلماء المشاركون أن البرنامج يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة"، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف بناء مجتمع متكامل متقدم من خلال تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية، كما أوضحوا أن هذا اللقاء يهدف إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، مع التركيز على أهمية بناء وعيهم منذ الصغر.

 

إشادة الحضور وتفاعل الأطفال

لاقى البرنامج إشادة واسعة من الحاضرين الذين أكدوا على أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية بين الأجيال الصغيرة. كما أبدى الأطفال تفاعلا كبيرًا مع الأنشطة التي قدمت لهم بطريقة بسيطة وجذابة.
هذا وقد أكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تقديم هذه اللقاءات لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي للأطفال، مما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على النهوض بوطنه.

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