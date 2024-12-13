وفاة طفل دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل في الفيوم

لقي طفل مصرعه في الفيوم، دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل جرار بقرية «فانوس»، التابعة لمركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من بعض الأهالي بقرية «فانوس »، بدائرة المركز بإصطدام سيارة نصف نقل الطفل أدت إلى وفاته في الحال.



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو صبي يدعي «ح. د »، 9 سنوات، أمام منزل أسرته بذات القرية دهسته سيارة نصف نقل مسرعه مما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي.



وتمكنت مباحث المركز من ضبط قائد السيارة وبمواجهته، إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الصبي لأسرته وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.