وفاة طفل دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل في الفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي طفل مصرعه في الفيوم، دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل جرار بقرية «فانوس»، التابعة لمركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من بعض الأهالي بقرية «فانوس »، بدائرة المركز بإصطدام سيارة نصف نقل الطفل أدت إلى وفاته في الحال.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو صبي يدعي  «ح. د »، 9 سنوات، أمام منزل أسرته بذات القرية دهسته سيارة نصف نقل مسرعه مما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي.


وتمكنت مباحث المركز من ضبط قائد السيارة وبمواجهته، إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

 

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الصبي لأسرته وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم ينعي وفاة اللواء "أسامة القاضي" محافظ المنيا السابق

الفيوم وفاة طفل وفاة طفل دهسا عجلات سيارة نصف نقل حوادث الطرق

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم في مصر: استقرار نسبي مع تغييرات طفيفة في بعض البنوك

الأهلي ضد باتشوكا.. من يتفوق في القيمة السوقية؟

أفضل الأفلام التي يفضل مشاهدتها ليلة رأس السنة2025، في السينمات

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري يناقش الترتيبات النهائية لكأس الكونفدرالية

هل تخصيص وقت معين للدعاء في رأس السنة بدعة؟ دار الإفتاء تجيب

مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار

الأمطار والرياح تزيد من معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

الأمن العراقي يعلن مقتل مسلح كان يرتدي حزاما ناسفا في كركوك قبل تفجير نفسه