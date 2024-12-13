وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد المساجد لمتابعة الانضباط قبيل صلاة الجمعة

نفذ الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية شملت عددًا من المساجد قبيل صلاة الجمعة،وأوضح الدكتور الشيمي أن هذه الجولات تهدف إلى متابعة سير العمل بالمواقع الدعوية والتأكد من الالتزام بالضوابط الإدارية، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع المسؤولين عن المساجد.

وخلال جولته، شدد وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة تكثيف المرور على المساجد لضمان تفعيل دورها الحيوي في نشر الفكر الوسطي وخدمة المجتمع والدين، كما أشار إلى أهمية الحفاظ على نظافة المساجد، خاصة الأسطح، والتخلص من أي مخلفات قد تسيء إلى مظهرها الحضاري، تحت إشراف مديري الإدارات.

وأكد الدكتور الشيمي على أهمية أن تكون القيادة الدعوية نموذجًا في الالتزام بالسلوك القويم والمظهر المشرف، مشيرًا إلى أن أداء الواجب الدعوي والوطني يتطلب إيمانا عميقا بالرسالة التي شرفها الله بها.

ودعا إلى متابعة الحضور والانضباط داخل المساجد بما يضمن توفير بيئة مناسبة لاستقبال المصلين وأداء الأنشطة الدعوية المختلفة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز الدور الدعوي للمساجد وتحقيق رسالتها السامية في نشر قيم التسامح والاعتدال.