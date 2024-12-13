طاقم التحكيم الجزائري يصل القاهرة لإدارة مواجهة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.


ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين والجزائري حسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

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واختار "كاف"  السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب إفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا. 


ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم  الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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