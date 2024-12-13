إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس باتجاه محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلاب بها في نهر الطريق وتسبب في إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.