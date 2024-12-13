محمد عدوية يتألق بأجمل أغانيه في حفل مبادرة فرحة ولادنا

الفجر الفني
بوابة الفجر

أحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا ضمن إطلاق مبادرة تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، والذى نظمها حزب مستقبل وطن، وذلك في إطار مبادرة " فرحة ولادنا"، والتي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.


وقدم عدوية خلال الحفل باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة كما قدم عدد من أغانى والده النجم أحمد عدوية.


وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "ليالى بتروح"، الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، قائلا: "الحمد لله نجاح الأغنية فاق توقعاتى وتلقيت عليها إشادات من داخل الوسط الفني وخارجه"، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا، ويطرح أغنية سينجل كل فترة.


وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية، عن سعادته بنجاح الحفل الذى أحياه في شبين الكوم ضمن حفلات ليالى مصر، مشيرًا أن نجاح الحفلة فاقت توقعاته، والحمد لله الحفلة رفعت شعار كامل العدد.


وأحيا النجم محمد عدوية حفلًا غنائيًا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ضمن حفلات ليالي مصر، وقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة كما قدم عدد من أغانى والده النجم أحمد عدوية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.


وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع"، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

احمد عدوية أغنية سينجل الدكتور حسن مصطفى السادس من أكتوبر حسن مصطفى حفلات ليالي مصر محافظة المنوفية

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محمد عدوية يتألق بأجمل أغانيه في حفل مبادرة فرحة ولادنا

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