بعد تعرضه لوعكة صحية نبيل الحلفاوي يتصدر منصة أكس

تصدر اسم النجم نبيل الحلفاوي تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها للعناية المركزة.

وطالب الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل كما طلب المخرج عمرو عرفة الدعاء له ووصف حالته الصحية بأنها صعبه جدا، وأيضًا النجم صلاح عبدالله الذي طلب الدعاء له بالشفاء وقال له:" أكس من غيرك وحش أو ي يابلبل".

ويتواجد حاليا نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

نبيل الحلفاوي

وكان الفنان نبيل الحلفاوي، قد علق على تساؤلات البعض من متابعيه حول السبب وراء عدم حضور العديد من نجوم الفن لفعاليات المهرجانات، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

رد نبيل الحلفاوي على أحد متابعيه

وأعاد الحلفاوي سؤال أحد متابعيه حول رأيه في حصر التكريم على نجوم بعينهم في المحافل السينمائية وعدم دعوة نجوم كبار لهذه المهرجانات، وكان السؤال كالاتي: "صحيح هما ليه المهرجان حصريا التكريم في ناس معينة والنجوم الحقيقيون منسيون ليه، شيء غريب يعني حضرتك وعبلة كامل وآثار وغيركم من فنانين مصر أصحاب المبادئ والفن الحقيقي، لا وجود لكم".

ورد عليه الحلفاوي قائلا: "الدعوات توجه للفنانين ولكن بعضهم لا يتمكنون من الحضور لسبب أو لآخر وقد يكونون غير راغبين أصلًا، لا تظلموا المسئولين عن المهرجانات.

نبيل الحلفاوي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي:

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”:

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.