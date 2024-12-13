أول تعليق من تعليم القليوبية على وفاة الطالبة ضحية التنمر

قررت النيابة العامة في محافظة القليوبية، فتح تحقيق في حادث وفاة "صباح" الطالبة بالصف الأول الإعدادي، بعد أن توفت متأثرة بإصابتها نتيجة عنف جسدي مارسته زميلتها في المدرسة والذي صاحبه أيضا وصلة تنمر كون الضحية من ذوي الإعاقة.

وأمرت النيابة تشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعًا داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر بالتعليم في مديرية القليوبية إن ضحية التنمر مريضة قلب والواقعة خارج مدرسة الإسكان العائلي بالعبور.

أضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أن التنمر في المدارس من أكبر المشكلات والواقعة محل التحقيق والمديرية تسعى لنشر التوعية بين الطلاب عن أضرار التنمر.

وكانت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، شهدت مشادة بين طالبتين راح ضحيتها فتاة تدعى صباح وليد متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها بقوة لتصطدم رأسها بمادة صلبة، بدائرة قسم أول شرطة العبور، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل جثة الطفلة للمستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

