الأمن العراقي يعلن مقتل مسلح كان يرتدي حزاما ناسفا في كركوك قبل تفجير نفسه

عربي ودولي
مقتل مسلح في كركوك
مقتل مسلح في كركوك - أرشيفية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في محافظة كركوك قبل تفجير نفسه.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان أن الجهاز وخلية مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة كركوك والفوج التكتيكي نفذ عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية وتمت محاصرة الإرهابي وتصفيته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.

جهاز الأمن الوطني العراقي الأمن العراقي الارهاب مكافحة الإرهاب معلومات استخبارية محافظة كركوك

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم في مصر: استقرار نسبي مع تغييرات طفيفة في بعض البنوك

الأهلي ضد باتشوكا.. من يتفوق في القيمة السوقية؟

أفضل الأفلام التي يفضل مشاهدتها ليلة رأس السنة2025، في السينمات

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري يناقش الترتيبات النهائية لكأس الكونفدرالية

هل تخصيص وقت معين للدعاء في رأس السنة بدعة؟ دار الإفتاء تجيب

مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار

الأمطار والرياح تزيد من معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

الأمن العراقي يعلن مقتل مسلح كان يرتدي حزاما ناسفا في كركوك قبل تفجير نفسه