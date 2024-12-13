الأمن العراقي يعلن مقتل مسلح كان يرتدي حزاما ناسفا في كركوك قبل تفجير نفسه

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في محافظة كركوك قبل تفجير نفسه.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان أن الجهاز وخلية مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة كركوك والفوج التكتيكي نفذ عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية وتمت محاصرة الإرهابي وتصفيته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.