الأهلي ضد باتشوكا.. من يتفوق في القيمة السوقية؟

الفجر الرياضي
الأهلي وباتشوكا
الأهلي وباتشوكا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي مساء غدٍ السبت على ملعب 974 في قطر، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

باتشوكا يتفوق على الأهلي في القيمة السوقية

ونستعرض قبل المواجهة المنتظرة، القيمة التسويقية لكل من فريق الأهلي وباتشوكا، والتي شهدت تفوق الفريق المكسيكي على المارد الأحمر من حيث القيمة والتي جاءت كالآتي وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”:

يتفوق فريق باتشوكا على الأهلي من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، ويعد أسامة إدريسي أغلى لاعبي الفريق بقيمة 7 ملايين يورو، يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعتبر وسام أبو علي أغلى لاعب في الأهلي بقيمة 3 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بنفس القيمة، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

txt

كأس الانتر كونتيننتال.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا

txt

سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا

من ناحية أخرى، تم عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث مثل المارد الأحمر في الاجتماع المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري، محمد أسامة إداري الفريق، الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، العميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق.

خلال الاجتماع، تم مناقشة جميع الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك الزي الخاص بالفريقين. حيث سيرتدي الأهلي القميص الأحمر مع الشورت الأسود والجورب الأحمر، بينما سيرتدي الحارس الطقم الفسفوري. أما فريق باتشوكا فسيرتدي الزي الأبيض الكامل، بينما سيظهر حارس مرماه بالطقم البنفسجي.
 

الأهلي ضد باتشوكا الأهلي القيمة التسويقية القيمة السوقية النادى الاهلى بطولة كأس إنتركونتيننتال باتشوكا المكسيكي إنتركونتيننتال

مواد متعلقة

طاقم التحكيم الجزائري يصل القاهرة لإدارة مواجهة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الزمالك وزيزو في رحلة التتويج بجوائز الأفضل في إفريقيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم في مصر: استقرار نسبي مع تغييرات طفيفة في بعض البنوك

الأهلي ضد باتشوكا.. من يتفوق في القيمة السوقية؟

أفضل الأفلام التي يفضل مشاهدتها ليلة رأس السنة2025، في السينمات

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري يناقش الترتيبات النهائية لكأس الكونفدرالية

هل تخصيص وقت معين للدعاء في رأس السنة بدعة؟ دار الإفتاء تجيب

مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار

الأمطار والرياح تزيد من معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

الأمن العراقي يعلن مقتل مسلح كان يرتدي حزاما ناسفا في كركوك قبل تفجير نفسه