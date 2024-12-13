الأهلي ضد باتشوكا.. من يتفوق في القيمة السوقية؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي مساء غدٍ السبت على ملعب 974 في قطر، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

باتشوكا يتفوق على الأهلي في القيمة السوقية

ونستعرض قبل المواجهة المنتظرة، القيمة التسويقية لكل من فريق الأهلي وباتشوكا، والتي شهدت تفوق الفريق المكسيكي على المارد الأحمر من حيث القيمة والتي جاءت كالآتي وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”:

يتفوق فريق باتشوكا على الأهلي من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، ويعد أسامة إدريسي أغلى لاعبي الفريق بقيمة 7 ملايين يورو، يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعتبر وسام أبو علي أغلى لاعب في الأهلي بقيمة 3 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بنفس القيمة، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

من ناحية أخرى، تم عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث مثل المارد الأحمر في الاجتماع المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري، محمد أسامة إداري الفريق، الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، العميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق.

خلال الاجتماع، تم مناقشة جميع الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك الزي الخاص بالفريقين. حيث سيرتدي الأهلي القميص الأحمر مع الشورت الأسود والجورب الأحمر، بينما سيرتدي الحارس الطقم الفسفوري. أما فريق باتشوكا فسيرتدي الزي الأبيض الكامل، بينما سيظهر حارس مرماه بالطقم البنفسجي.

