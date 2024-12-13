أسعار الدولار اليوم في مصر: استقرار نسبي مع تغييرات طفيفة في بعض البنوك

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في معظم البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة. ومع ذلك، سجلت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا في السعر، في حين تراجعت القيمة في ثلاثة بنوك، وهي بنك كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري 50.7736 50.9125 بنك مصر 50.79 50.89 البنك الأهلي المصري 50.79 50.89 بنك قناة السويس 50.81 50.91 بنك الإسكندرية 50.80 50.90 مصرف أبوظبي الإسلامي 50.83 50.92 البنك المصري الخليجي 50.80 50.90 بنك قطر الوطني الأهلي 50.79 50.89 البنك التجاري الدولي CIB 50.80 50.90

ملخص التحركات في سعر الدولار

البنوك التي شهدت ارتفاعًا : سجلت 15 بنكًا زيادات طفيفة مقارنة بالتعاملات السابقة.

: سجلت 15 بنكًا زيادات طفيفة مقارنة بالتعاملات السابقة. البنوك التي سجلت تراجعًا : انخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي.

: انخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي. الاستقرار في البنوك الكبرى: مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

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