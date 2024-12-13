أسعار الدولار اليوم في مصر: استقرار نسبي مع تغييرات طفيفة في بعض البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في معظم البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة. ومع ذلك، سجلت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا في السعر، في حين تراجعت القيمة في ثلاثة بنوك، وهي بنك كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي مقارنة بالتعاملات السابقة.

 

أسعار الدولار في البنوك المصرية

 

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري50.773650.9125
بنك مصر50.7950.89
البنك الأهلي المصري50.7950.89
بنك قناة السويس50.8150.91
بنك الإسكندرية50.8050.90
مصرف أبوظبي الإسلامي50.8350.92
البنك المصري الخليجي50.8050.90
بنك قطر الوطني الأهلي50.7950.89
البنك التجاري الدولي CIB50.8050.90

ملخص التحركات في سعر الدولار

  • البنوك التي شهدت ارتفاعًا: سجلت 15 بنكًا زيادات طفيفة مقارنة بالتعاملات السابقة.
  • البنوك التي سجلت تراجعًا: انخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي.
  • الاستقرار في البنوك الكبرى: مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

نصائح للتعامل مع أسعار العملات

  • متابعة دورية لتحديثات البنوك عبر المواقع الرسمية.
  • التعامل مع بنوك تقدم أفضل الأسعار للشراء أو البيع عند الحاجة إلى تغيير العملات.
  • أخذ تقلبات السوق العالمي في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مالية.

 

 

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