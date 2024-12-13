إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يحرق عددًا كبيرًا من المنازل على دوار أبو الجديان شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكر مراسل Rt أن القوات الإسرائيلية أحرقت بالقنابل مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق النار عليها وتعطيلها.

وأشار مراسلنا إلى أن عاصفة جوية ضربت مدينة غزة مساء اليوم، واقتلعت خيام النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل، لليوم الـ434 على القطاع إلى 44.875 قتيلا و106.454 مصابا.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم لهجوم عنيف في غزة.