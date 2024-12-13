إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يحرق عددًا كبيرًا من المنازل على دوار أبو الجديان شمالي قطاع غزة

عربي ودولي
حرق منازل فى غزة
حرق منازل فى غزة - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكر مراسل Rt أن القوات الإسرائيلية أحرقت بالقنابل مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق النار عليها وتعطيلها.

وأشار مراسلنا إلى أن عاصفة جوية ضربت مدينة غزة مساء اليوم، واقتلعت خيام النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل، لليوم الـ434 على القطاع إلى 44.875 قتيلا و106.454 مصابا.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم لهجوم عنيف في غزة.

 

 

إعلام فلسطيني الجيش الإسرائيلى القصف الاسرائيلى بوابة مستشفى كمال عدوان خيام النازحين

الأكثر قراءة

عاجل بالصور - العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا بعد سقوط نظام بشار الأسد.. حقيقة أم شائعة؟

منع الزيارة عن نبيل الحلفاوي.. تطورات الحالة الصحية ورسائل مؤثرة من نجوم الفن والإعلام

تركيا تعلن استئناف عمل سفارتها في دمشق وتصرح لأول مرة عن دورها في سقوط الأسد

أول تعليق من تعليم القليوبية على وفاة الطالبة ضحية التنمر

عاجل - زلزال يرج المعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في مصر "انخفاض أم ارتفاع أم استقرار" (تفاصيل)

مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من قدرات الجيش السوري.. و"مفيش شنب اتهز"

عاجل - الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. طريقة السداد "أون لاين"

أسعار الفراخ البيضاء والدواجن السبت 14 ديسمبر 2024 في مصر