عاجل - زلزال يرج المعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في مصر "انخفاض أم ارتفاع أم استقرار" (تفاصيل)

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بمصر، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهده يوم أمس بقيمة 35 جنيهًا للجرام لعيار 21، والذي يُعد العيار الأكثر تداولًا بين المصريين، هذا الاستقرار جاء وسط مراقبة مستمرة للتغيرات في أسعار الذهب عالميًا، حيث تأثرت السوق المحلية بشكل طفيف بحركة الأسعار الدولية التي سجلت مكاسب طفيفة للأوقية، فيما يلي نقدم تفاصيل دقيقة عن الأسعار المحلية والعالمية اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم دون مصنعية

وفقًا لما ورد من شعبة الذهب والمجوهرات المصرية، جاءت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24 (الأكثر نقاءً):

4371.43 جنيهًا للجرام.

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

3825 جنيهًا للجرام.

عيار 18 (الأكثر شيوعًا في الصعيد والمناطق الشعبية):

3278.57 جنيهًا للجرام.

عيار 14 (الأقل سعرًا):

2550 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (عيار 21):

30600 جنيهًا.

ما الذي يدفع أسعار الذهب عالميًا؟

شهدت أسعار الذهب عالميًا تحركات طفيفة اليوم، حيث ارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.08% مسجلًا 2686.58 دولارًا، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.06% لتسجل 2707.82 دولارًا، ويأتي هذا التذبذب وسط توقعات الأسواق بتغيير سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، هذا الأمر يعكس تأثير السياسة النقدية الأمريكية بشكل مباشر على أسواق الذهب عالميًا ومحليًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل، أبرزها:

التغيرات العالمية في سعر الأوقية:

أي تحرك عالمي في سعر الأوقية يؤثر على السوق المحلي بشكل مباشر.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

مع زيادة أو انخفاض سعر الدولار، تتغير قيمة الذهب المحلي نظرًا لاعتماده على الواردات.

تكاليف المصنعية والضرائب:

تختلف قيمة المصنعية بين محلات الصاغة، حيث تُضاف المصنعية والضرائب إلى السعر الأساسي للجرام.

توقعات أسعار الذهب في الأيام المقبلة

مع استمرار التوترات في الأسواق العالمية، يتوقع المحللون استمرار التقلبات في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، ويرتبط ذلك بعدة عوامل رئيسية:

السياسة النقدية الأمريكية:

يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

حركة الدولار:

أي انخفاض في قيمة الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود.

المخاطر الجيوسياسية:

تؤثر الأوضاع السياسية المضطربة عالميًا على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

لماذا يفضل المصريون عيار 21؟

يعتبر عيار 21 الخيار الأول لمعظم المصريين لعدة أسباب:

التوازن بين السعر والجودة:

يتميز هذا العيار بكونه متينًا ومناسبًا للاستخدام اليومي، مع سعر أقل مقارنةً بعيار 24.

الطلب الكبير عليه في الأسواق المحلية:

يُستخدم عيار 21 في صناعة معظم المشغولات الذهبية الشعبية، مما يجعله الخيار الأكثر تداولًا.

سهولة إعادة البيع:

يتميز عيار 21 بسهولة بيعه وشرائه مقارنةً بالعيارات الأخرى.

كيف يمكن حساب المصنعية؟

عند شراء الذهب، يجب الانتباه إلى قيمة المصنعية التي تُضاف إلى السعر الأساسي للجرام، وتتراوح المصنعية عادةً بين 7% و10% من السعر الأساسي، ويختلف ذلك من محل صاغة إلى آخر، لذا يُنصح دائمًا بالتفاوض ومقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب الآن؟

يتساءل الكثيرون عن توقيت شراء الذهب، خاصةً مع التغيرات السريعة في الأسعار، وينصح الخبراء بما يلي:

إذا كنت تنوي شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار، فقد يكون الوقت الحالي مناسبًا، خاصةً مع توقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل.

أما إذا كنت تخطط للشراء للاستخدام الشخصي، فمن الأفضل متابعة السوق يوميًا لاختيار الوقت الأنسب.

أهمية الذهب كاستثمار طويل الأجل

يُعتبر الذهب من أكثر أشكال الاستثمار أمانًا على المدى الطويل، حيث يحافظ على قيمته في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، لذلك يُعد الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن بعيدًا عن المخاطر المرتفعة للأسواق الأخرى.